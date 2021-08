Palermo, stipula abbonamenti 2021/22 e green pass: quando esibirlo

Descrizione: Saranno solo 2500 gli abbonamenti disponibili per i tifosi rosanero e non potranno essere stipulati online

Le postazioni saranno distribuite nel foyer della tribuna, aperta verso l'esterno, e a gestire i flussi e garantire l’ordine ci saranno gli steward. Gli addetti faranno entrare i tifosi con la mascherina a piccoli gruppi per non creare assembramenti. Trattandosi di uno spazio all’aperto, come confermato a Mediagol dal Palermo, non sarà necessario mostrare green pass.