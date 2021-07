Palermo, stand-by Cianci: il club rosa in pressing su Lanini. Le ultime

Chi sarà il terminale offensivo che raccoglierà l'eredità di Lorenzo Lucca? Le ultime

"Virata decisa su Lanini". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla trattativa relativa al possibile trasferimento di Pietro Cianci alla corte di Giacono Filippi. Trattativa in stand-by, con il Palermo che adesso "aspetta" l'attaccante di proprietà del Parma, "pur con la consapevolezza di non poter portare troppo per le lunghe un'eventuale trattativa", si legge.

Filippi, d'altra parte, avrebbe già dato il suo "ok" all'arrivo di Eric Lanini in Sicilia. Il calciatore, però, avrebbe preso tempo, ammaliato dalle sirene della Serie B. Tuttavia, la chiamata dalla cadetteria al momento non è ancora arrivata. Per questo motivo, la dirigenza rosanero avrebbe deciso di spostare il mirino.

"Più Lanini di Cianci, dunque", prosegue il noto quotidiano. Nei giorni scorsi, Cianci sembrava ad un passo dal club di viale del Fante, in virtù dell'intesa raggiunta tra Palermo e il Teramo per la cessione a titolo definitivo del cartellino del bomber ex Potenza e Bari. La forbice tra domanda ed offerta che sussiste tra il Palermo e l'agente del classe 1996 poteva essere colmata nell'ambito dell'incontro tra Castagnini e Giovanni Tateo; incontro che è stato, al momento, accantonato.

Per gli altri ruoli, infine, occhi puntati su Fantacci dell'Empoli, lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia. Il centrocampista classe 1997 è in uscita dal club toscano e piace sia a Filippi, sia a Castagnini. Seguiranno aggiornamenti...