Palermo, stagione finita per Di Mariano? Probabile intervento per il 10 rosanero

Francesco Di Mariano , attaccante del Palermo, potrebbe considerare già conclusa la propria stagione a causa di quello che inizialmente sembrava solamente un fastidio al ginocchio riscontrato la settimana prima della sfida di Parma , aggravatosi giorno dopo giorno ed impedendo il rientro del numero 10 rosanero. Al seguito di un percorso di terapia, lo staff del club di Viale del Fante ha capito che l'ex Lecce dovrebbe sottoporsi ad un intervento , come dichiarato dallo stesso Corini in sala stampa.

Maggiori dettagli in merito al ritorno in campo di Di Mariano saranno senz'altro comunicati tramite il sito ufficiale del club siciliano. Il Palermo perde una pedina importante in questo rush finale del campionato cadetto per arrivare al sogno playoff.