Palermo, stadio gratis per chi si vaccina: “Aspettiamo un centinaio di persone”

In 65 si sono presentati al "Barbera" nel primo giorno dell’iniziativa: le dichiarazioni rilasciate da Francesco Cascio, oggi referente dell’Asp di Palermo per l’emergenza Covid

⚽️

Si è conclusa con 65 vaccinazioni la prima di due giornate dedicate ai vaccini presso lo Stadio "Renzo Barbera". A partire da ieri, mercoledì 18 agosto, è aperta la prevendita dei biglietti per assistere a gara Palermo-Picerno, primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022. La partita, in programma il 21 agosto alle 17.30 al "Barbera", sarà aperta al pubblico, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti.

Per l’occasione il Palermo, in collaborazione con Asp, ha lanciato un’iniziativa volta a promuovere la campagna vaccinale nella lotta contro il Covid-19: una somministrazione di vaccino per ottenere un ingresso omaggio alla gara. Ed il tutto verrà replicato oggi con le stesse modalità nel piazzale del Barbera dalle 9.30 alle 16.30. Per ricevere il vaccino basterà presentarsi presso la postazione allestita nel piazzale antistante lo stadio muniti di documento di identità e tessera sanitaria. E i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", su 65 somministrazioni, 60 risultavano come prima dose. Tra questi, anche un anziano di 73 anni e 22 minorenni.

"Trattandosi di quasi tutte prime dosi, abbiamo chiesto come mai qualcuno si stesse vaccinando così tardi e molto candidamente hanno tutti risposto che stavano facendo questo gesto perché tifosi del Palermo e per vedere gratis la partita di sabato. Ben venga comunque - ha dichiarato l’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio, oggi referente dell’Asp di Palermo per l’emergenza Covid -, l’importante è vaccinarsi. Speravo anche in numeri più alti e probabilmente ha influito il periodo di ferie, ma spero che anche la pubblicità fatta sui social da me e i miei colleghi possa servire a vedere più gente domani (oggi, ndr). Le possibilità che questa speranza possa tradursi in qualcosa di concreto ci sono. Un centinaio di persone, infatti, ieri è arrivato allo stadio per chiedere informazioni e ritirare i moduli e, dunque, potrebbero presentarsi già oggi". Infine, sulle vaccinazioni ai più giovani, Cascio ha sottolineato quanto sia "fondamentale vaccinarli, perché sono i soggetti che andranno a scuola, quelli che hanno più relazioni interpersonali e possono essere portatori inconsapevoli del virus".