Palermo, stadi aperti al 25%? Il botteghino può valere almeno un milione

Dalla prossima stagione lo Stadio "Renzo Barbera" potrebbe tornare ad ospitare circa 9 mila spettatori: i dettagli

La riapertura parziale degli stadi darà certamente un po' di ossigeno al Palermo , in cerca di introiti per la prossima stagione. Il Covid e l'assenza di pubblico sono stati due dei principali motivi per cui il club rosanero ha subito perdite per circa 8 milioni di euro. Ma in vista del nuovo campionato, il ritorno dei tifosi sugli spalti potrebbe valere circa un milione di euro .

Se anche per la Serie C dovesse essere prevista la stessa percentuale della Serie A (il 25%), il "Renzo Barbera" potrebbe tornare ad ospitare circa 9 mila tifosi a partita. D'altra parte, in Serie D, su undici gare giocate in casa, il Palermo ha incassato circa 1,2 milioni di euro con 15 mila spettatori in media a partita. In proiezione, sulle 19 gare interne previste, la cifra sarebbe vicina a quella ottenuta proprio in D. Resta da capire quale sarà il costo dei biglietti.