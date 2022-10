Palermo, squadra senza idee contro il Sudtirol: nuovo ko e primi fischi al “Barbera”

"E invece restano i fischi del "Barbera", mitigati da alcuni applausi e cori della curva Nord, mentre i rosa quasi si scusano per una prestazione da dimenticare . Perché nello scivolone per 1-0 contro il Sudtirol sono più le cose che non hanno funzionato che quelle positive: tanti errori in fase di appoggio e poche idee nel primo tempo. Poi, nella seconda frazione, tanto impeto e voglia di pareggiare, ma sempre con confusione e più spunti individuali che un calcio ragionato".

Nonostante non abbia smesso di provarci fino all'ultimo - se pur mantenendo sempre una buona dose di prevedibilità, resta il fatto che il Palermo resta a secco anche in casa. Anche il 4-2-3-1 di Baldini, con Floriano sulla trequarti, non ha sortito gli effetti sperati. Il Sudtirol, infatti, è arrivato al "Barbera" giocando "con grande compattezza, cercando di chiudere ogni spazio per poi colpire in contropiede. Tanto che la girata alta sopra la traversa di Brunori, l'unica occasione per il bomber, è arrivata dopo 42 minuti".