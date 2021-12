Palermo, spunta un positivo nella rosa: incognita Covid e giocatore in isolamento

L'incognita coronavirus all'interno della rosa del Palermo, dove è emerso una positività al Covid per un giocatore

L’incognita Covid-19 aleggia sul nuovo Palermo di Baldini. La squadra si ritroverà in campo solamente dal 2 gennaio, ma c’è già un caso di positività tra i calciatori rosanero". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul nuovo caso di positività che sta allarmando il nuovo Palermo di Silvio Baldini. Gli allenamenti riprenderanno tra tre giorni, pochi ma magari sufficienti per recuperare il giocatore in questione che sta attualmente trascorrendo vacanze e quarantena lontano dal capoluogo siciliano. Un grattacapo in più per il tecnico toscano, che pensa già al derby contro il Messina e si prepara a conoscere la rosa, anche se probabilmente non in tutti i suoi effettivi. La speranza di recuperare il calciatore in questione prima della sfida ai peloritani, è più che una possibilità, ma non va escluso a priori qualsiasi tipo di scenario.