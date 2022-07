Palermo, sprint mercato: 4 pedine per Baldini. Pigliacelli ok, Elia e Nedelcearu…

Calciomercato Palermo, il ds Renzo Castagnini e Luciano Zavagno al lavoro

E' terminata la prima settimana di ritiro estivo per il Palermo di Silvio Baldini, in vista della nuova stagione calcistica di Serie B 2022-2023. Per chiudere la prima parte della preparazione pre-campionato, la compagine rosanero ha effettuato ieri un test amichevole contro l'ASD Oratorio San Ciro e Giorgio, vinto dai rosanero con un perentorio 0-12. Risultato di poco conto data la caratura dell'avversario, ma indicazioni tecnico tattiche di rilevanza per l'allenatore toscano che ha avuto modo di poter vedere all'opera gli uomini fin qui a sua disposizione.

A poco meno di un mese dall'inizio della Serie B 2022-2023 l'organico rosanero necessita di qualche innesto, scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Rosa da completare per la formazione siciliana, che al netto dei rinnovi (tutti annuali) di Accardi, Lancini, Marconi, Valente e Floriano, ha visto fin qui soltanto l'acquisizione a titolo definitivo dei cartellini di Samuele Damiani e MatteoBrunori. Verosimilmente dovrebbe essere MirkoPigliacelli il primo vero volto nuovo del Palermo FC targato City Football Group. L'estremo difensore classe 1993 dovrebbe raggiungere nelle prossime ore la formazione allenata da Baldini, in tempo per il secondo test amichevole in programma giovedì pomeriggio a Rovetta, in provincia di Bergamo, contro il Pisa dell'ex Lorenzo Lucca.

Se con Pigliacelli che contenderà a Massolo la maglia da titolare ed il giovane Grotta in qualità di terzo, il capitolo portieri può ritenersi chiuso. La situazione non è la stessa negli altri reparti che - come riporta il noto quotidiano - vanno tutti rinforzati sia numericamente, sia qualitativamente. Renzo Castagnini e Luciano Zavagno sono al lavoro per completare la rosa a disposizione del tecnico nativo di Massa, ma con particolare attenzione anche alle uscite. Con l'inserimento di Pigliacelli, gli over in organico salirebbero a diciassette, dunque rimarrebbe un solo posto disponibile per assoldare un calciatore nato prima del 31 dicembre 1998, con il massimo consentito dalle norme federali di 18 giocatori over.

Resta al momento un solo slot libero, dopodiché ad ogni entrata dovrà corrispondere un'uscita. E di elementi con la valigia in mano il Palermo ne ha diversi. Al tecnico Silvio Baldini, d'altra parte, piace lavorare con ventidue calciatori a sua disposizione, due per ogni ruolo di reparto. In difesa manca un centrale navigato: calda la pista che porterebbe all'esperto difensore rumeno del Crotone, Nedelcearu. Con ogni probabilità serve anche un terzino sinistro, ma è il centrocampo il reparto che necessita di maggiori interventi. L'innesto di uno o due centrocampisti capaci di permettere un certo salto di qualità nella zona mediana rosanero darebbe linfa alla manovra rosanero. Sempre più intesi, inoltre, i contatti con l'ex Benevento e Juve Stabia Salvatore Elia, per il quale il club di viale del Fante avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con la dirigenza dell'Atalanta. Occhio anche ad un possibile innesto in attacco, magari con caratteristiche differenti rispetto a Matteo Brunori ed Edoardo Soleri, capace di offrire soluzioni tattiche alternative.