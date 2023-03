Palermo, splendida goleada ma la difesa senza Marconi si conferma tallone d’Achille

Il centrale ex Savona e Monza è stato assente nelle ultime due giornate, con la posizione di centrale di sinistra che è stata occupata da Davide Bettella a Cittadella e da Simon Graves contro il Modena. Il classe 2000 ex Pescara è andato spesso in difficoltà in occasione delle incursioni della compagine veneta, soffrendo sin dai primi minuti. Il danese, invece, aveva ben impressionato nella sua prima gara da titolare al "Renzo Barbera" contro la capolista Frosinone, riuscendo ad annullare in più occasioni un cliente a dir poco scomodo come Giuseppe Caso. Tuttavia, contro i ciociari Graves aveva ricoperto il ruolo di centrale di destra per rilevare lo squalificato Ales Mateju, mentre contro i "canarini" si è spostato a sinistra. Stessi "colori" per i due avversari presi in analisi ma prestazioni decisamente differenti per l'ex Randerers.