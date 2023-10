Palermo-Spezia, si va verso il record stagionale: ecco quanti biglietti venduti

Palermo-Spezia verso il record stagionale di spettatori al "Renzo Barbera". E il tecnico Eugenio Corini lo aveva predetto dopo la vittoria esterna contro il Modena . "Mi vengono i brividi a pensare allo stadio per la partita contro lo Spezia", le sue parole in sede di conferenza stampa al termine della gara andata in scena prima della sosta Nazionali al "Braglia". "E i brividi, ne siamo certi, verranno a tutti i protagonisti del match di domani sera", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Tolti i 12.603 abbonati, "alla serata di ieri i tifosi del Palermo avevano già fatto preso d’assalto le varie biglietterie acquistando più di dieci mila tagliandi, facendo superare ufficialmente la quota 22 mila presenze e lanciandosi prepotentemente oltre le 25 mila presenze con una netta sensazione che sì possa anche arrivare alla fatidica cifra di 30 mila spettatori. Numeri per nulla esagerati per una piazza che dopo tanti anni sta tornando a vivere di calcio e a respirare un’aria che mancava da Palermo da 10 anni. Un trasporto incondizionato tradotto con numeri che sono difficili da commentare e che quindi non si può far altro che leggere", conclude il noto quotidiano.