Palermo-Spezia, quote dei bookmakers: Corini favorito su Alvini. Il segno X…

Favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della sfida di Serie B in programma questa sera.

Mediagol ⚽️

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, preceduta da tre vittorie di fila conquistate dal Palermo, la squadra di Eugenio Corini va a caccia del poker e di conferme. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", Matteo Brunori e compagni sfideranno lo Spezia in occasione della gara valevole per la decima giornata di Serie BKT 2023-2024.

Diciannove i punti ottenuti fin qui dal Palermo, che ha una partita - quella con il Brescia - ancora da recuperare. Uno score frutto di sei successi, un pareggio ed una sconfitta rimediata in casa contro il Cosenza. Quattordici le reti messe a segno in otto partite, appena quattro i gol subiti. Numeri che proiettano i rosanero a ridosso del primo posto occupato dal Parma, seguito al momento dal Catanzaro dopo il successo conquistato nel weekend contro la Feralpisalò. Occupa il diciassettesimo posto, invece, lo Spezia a quota sei punti. Frutto di una vittoria, tre pareggi e quattro ko. Tuttavia, dopo un avvio di stagione tutt'altro che brillante, la compagine ligure ha ottenuto cinque punti nelle ultime tre partite. Dunque, si tratta di una gara più insidiosa di quanto non dica la classifica. Sei i gol realizzati fin qui dai bianconeri, undici le reti incassate.

Contro gli uomini di Massimiliano Alvini, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Oltre al lungodegente Alessio Buttaro, salterà il match - infatti - Mamadou Coulibaly, alle prese con una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Torna tra i convocati, invece, Nicola Valente, mentre non sarà disponibile neanche Francesco Di Mariano che, in seguito ad un risentimento muscolare, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il tecnico dello Spezia, invece, non potrà contare su Mühl, Hristov e Wisniewski, oltre allo squalificato Ekdal. Restano da valutare, invece, le condizioni di Bandinelli e Kouda, partiti alla volta della Sicilia con il resto della squadra.

I precedenti, intanto, sorridono ai siciliani. Lo Spezia, infatti, non ha mai vinto al "Barbera", con uno score complessivo di quattro sconfitte e cinque pareggi; quattro i successi del Palermo. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate fu nel 2019. Il match si concluse con il risultato di 2-2, con la doppietta di Maggiore che aprì e chiuse le marcature per gli Aquilotti, ed i gol realizzati da Jajalo e Moreo. In vista della gara di questa sera, i bookmakers concedono i favori del pronostico al Palermo. La vittoria del Modena, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 1.95 e 2.00. E' quotato 2.40 il pareggio, mentre un'eventuale successo dello Spezia fra 3.75 e 4.00.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.97 3.40 3.75 1.73 2.00 Planetwin365 2.00 3.40 3.75 1.72 2.00 Goldbet 1.95 3.40 3.85 1.72 2.00 Bet365 1.95 3.40 4.00 1.80 1.95

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.