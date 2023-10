Palermo-Spezia, più 9 mila biglietti venduti: attesi oltre 22 mila tifosi al Barbera

Sono attualmente 22.469 i tifosi rosanero che saranno presenti per assistere alla sfida tra Palermo e Spezia in programma lunedì sera.

Archiviata la pausa legata alle Nazionali, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare lo Spezia allo stadio "Renzo Barbera" . Con il match contro i bianconeri si apre un ciclo di cinque partite, quattro delle quali saranno disputata in casa, davanti al proprio pubblico.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal club di Viale del Fante, sono in totale 9.866 i biglietti venduti fino ad ora. Un numero che, in virtù dei 12.603 abbonati, fa ammontare a 22.469 i supporters rosa che presenti per assistere al posticipo tra Palermo e Spezia, in programma lunedì sera.