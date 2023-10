Palermo-Spezia, Elia torna da ex al Barbera. L’agente: “Se dovesse segnare…”

Le dichiarazioni rilasciate da Matthias Veneroso, agente tra gli altri di Salvatore Elia, in vista del match che vedrà protagonista il proprio assistito al Renzo Barbera di Palermo.

"Sicuramente sarà speciale per tanti motivi", così Matthias Veneroso intervenuto ai microfoni di Spezia1906. L'agente tra gli altri di Salvatore Elia ha rilasciato un'intervista nella quale si è soffermato sulla prossima partita di Serie B tra il Palermo e lo Spezia, in programma lunedì 23 ottobre alle ore 20.30. L'esterno d'attacco bianconero farà ritorno al Renzo Barbera da ex: "Quasi esattamente un anno fa si è fatto male, proprio in quello stadio e in cui ha potuto condividere poco tempo ma di qualità. Si è fatto voler bene dalla piazza - ha affermato Veneroso - e dalla tifoseria e per questo sarà una serata particolare, ma oggi lui è un giocatore dello Spezia: il club l’ha comprato e lui è molto felice. Per come lo conosco non si farà certo intimidire da questa partita, che sarà la classica sliding door. Lui è concentrato e non vede l’ora di incidere con questa maglia".

Verenoso ha poi svelato se Elia esulterà in caso di gol contro il Palermo: "Allora sì che in quel caso sarebbe una vera storia da raccontare! Qualche giorno fa mi ha detto ‘A Palermo se faccio gol non esulto perché non posso’ e io gli ho ribattuto ‘Comincia a fare gol, poi vediamo cosa succede’ (ride n.d.r.)".

Chiosa del noto agente sulle favorite per la vittoria del campionato di Serie B: "Per quello che si è visto il Parma ha qualcosa in più a livello tecnico e di qualità di uomini. Sono anni che cerca di salire e prima o poi ce la può fare. Il Venezia ha invece un gruppo solido e un grande allenatore, con giocatori che incidono volentieri - ha affermato Verenoso -mentre il Palermo ha un fattore come lo stadio che gli altri non hanno e Corini è molto bravo. La B però è strana ed è presto per dire chi è favorito: certo queste tre sono quelle che stanno dimostrando di avere qualcosa in più, ma il campionato è lungo e poi ci saranno i play-off. È prematuro dire chi sarà favorito e chi rischia. Mi auguro per lo Spezia che riesca a inanellare una serie di punti e risultati perché non merita la posizione di classifica che ha".

