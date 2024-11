Palermo-Spezia, arbitra Prontera: nessun precedente con i rosanero

Il fischietto di Bologna arbitra in Serie B dal 2018: 54 le partite arbitrate. Ha diretto cinque partite in cadetteria quest'anno, concedendo due rigori e dando 21 gialli in tutto. Anche un'esperienza in A quest'anno, in occasione di Udinese - Como , in cui ha fischiato un calcio di rigore ed estratto fuori tre cartellini gialli.

Il direttore di gara ha arbitrato quattro match dello Spezia in carriera, due in A e due in B, con un bilancio neutro per i liguri: due vittorie e due sconfitte. L'ultima sfida risale allo scorso anno, in occasione della diciassettesima giornata di Serie B in Spezia-Bari, vinta dalla squadra di D'Angelo per 1-0. In quella occasione Prontera ha estratto quattro gialli e un rosso.