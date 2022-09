Palermo, spesi sette milioni per rinforzare la squadra. Il valore della rosa…

"Un calciomercato d'estate così, a Palermo, non si vedeva da almeno un decennio: il Palermo-City nato il primo luglio ha speso sette milioni e 250mila euro per rinforzare o, meglio, rifondare la squadra, se si considerano solo le somme versate per gli acquisti e i riscatti a titolo definitivo, al netto dei bonus", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". Il club di viale del Fante ha tesserato, infatti, ben quattordici volti nuovi per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Eugenio Corini.