Palermo-Spal, prosegue la vendita dei biglietti: il dato attuale

Prosegue la marcia di avvicinamento al match del "Renzo Barbera" tra Palermo e Spal, valido per la trentaseiesima giornata di Serie B e in programma sabato 6 maggio alle 16:15. La compagine di Eugenio Corini è ancora in corsa per la qualificazione ai playoff. Come di consueto, i tifosi non fanno mancare il loro apporto fondamentale. Il club di Viale del Fante ha comunicato in questi minuti che si prospettano 18.350 spettatori al "Barbera" al momento, tra abbonati e tagliandi emessi.