Palermo-Spal, presente al “Renzo Barbera” anche il tecnico Giacomo Filippi

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Palermo-Spal, sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B in programma questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". I rosanero, che occupano attualmente l'undicesimo posto in classifica, puntano a ritrovare una vittoria che manca ormai dallo scorso marzo per centrare l'obiettivo playoff. Obiettivo diverso per gli spallini, penultimi, e per questo decisi a ritrovare i tre punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. In occasione della sfida tra gli uomini di Corini e i biancazzurri, anche l'ex tecnico rosa Giacomo Filippi, ha raggiunto l'impianto sportivo del capoluogo siciliano per assistere a Palermo-Spal.