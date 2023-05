Palermo-Spal, Brunori ammonito e squalificato: il numero 9 salterà il Cagliari

Risultati e classifica aggiornata dopo i primi match pomeridiani della trentaseiesima giornata di Serie B. Genoa promosso in A, ok Reggina

Il Palermo conduce attualmente per 2-0 al "Barbera" contro la Spal, nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B. Poco dopo aver siglato il raddoppio, il capitano rosanero Matteo Brunori ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Fabbri. L'ex Juventus era diffidato e sarà squalificato per il prossimo match contro il Cagliari all'Unipol Domus.