Palermo, soste e ritiri maledetti: mai una vittoria alla ripresa per Corini

Il Palermo non è riuscito a sfatare il tabù soste in quel di Parma

"La buona notizia è che da qui in avanti non ci si ferma più, la cattiva che i punti gettati al vento dopo le soste rischiano di pesare non poco sulla classifica finale", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul Palermo di Eugenio Corini. Sui dodici punti disponibili dopo le quattro interruzioni del campionato di Serie B, i rosanero ne hanno conquistato soltanto uno. Troppo poco considerando che tre delle quattro partite sono state precedute anche da un ritiro e che per un motivo o l’altro i presupposti per la vittoria c’erano tutti.