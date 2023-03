Palermo, sosta spesso indigesta. Corini proverà ad invertire il trend contro il Parma

Palermo mai vincente rientrando dalle pause dell'attuale Serie B. Tabù da sfatare

La sosta di un campionato cadetto per favorire gli impegni delle Nazionali può servire ai club per ricaricare le batterie, riordinare le idee per prepararsi al meglio alla ripresa del torneo. Tuttavia, queste pause non sembrerebbero aver aiutato il Palermo nella stagione attuale, con la formazione di Eugenio Corini che ha spesso faticato dopo le due settimane prive di impegni ufficiali.

L'apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra proprio sui rientri dalle soste dei rosanero, partendo dalla prima del mese di ottobre. Il prestigioso ritiro all'Etihad Campus del Manchester City non sembrava inizialmente aver giovato alle "aquile", con una sconfitta a sorpresa tra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il SudTirol, con l'errore decisivo del portiere Mirko Pigliacelli. Ancor più dolorosa era stata la batosta del "Liberati" contro la Ternana per 3-0, che però si è rivelata uno "spartiacque" per la stagione del Palermo, come più volte sottolineato dal tecnico Corini.

Un'altra pausa era stata dettata a fine novembre dall'avvio dei Mondiali in Qatar, con i rosanero che sono rientrati ospitando il Venezia al "Barbera". Contro i lagunari è arrivato quello che fino a questo momento è l'ultimo ko interno delle "aquile" nonché penultimo in generale, ricordando la sconfitta al "Ferraris" contro il Genoa. La formazione di Paolo Vanoli si era imposta a Palermo grazie alla firma decisiva di Pohjanpalo ma in quel match il rammarico dei rosa fu enorme a causa del rigore fallito da Matteo Brunori, con la ribattuta spedita clamorosamente sul fondo, e dalla rete annullata a Davide Bettella nei minuti finali.

Infine, il Palermo aveva ripreso il proprio cammino in Serie B dopo la sosta dalle feste invernali, tornando in campo al "Renato Curi" contro il Perugia. Dopo un avvio shock dettato dal doppio vantaggio umbro, i rosa erano riusciti a recuperare totalmente nella ripresa e nei minuti finali grazie alla rete da bomber puro siglata da Matteo Brunori, il quale aveva fissato il risultato sul 3-3 definitivo.

La compagine di Corini è tornata lo scorso venerdì dal ritiro di Girona, altro club nell'orbita City Football Group, e l'obiettivo è anche quello di sfatare il tabù delle soste affrontando il Parma al "Tardini" in uno scontro diretto d'alto livello.