Palermo, sospiro di sollievo per Saric. Nedelcearu convocato in nazionale, Broh…

Tra rientri, indisponibilità e convocazioni, il Palermo prepara la sfida col Genoa

"Sospiro di sollievo per Saric e convocazione in nazionale per Nedelcearu". Inizia così l'articolo dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sui singoli della formazione di Eugenio Corini tra possibili indisponibilità causate da infortuni o da impegni internazionali.

Il centrocampista ex Ascoli ha lasciato il terreno di gioco anzitempo al 55' nel corso della trasferta del Palermo al "Granillo" contro la Reggina, lasciando il posto a Samuele Damiani a causa di una botta ricevuta al seguito di un contrasto. Le condizioni di Dario Saric, secondo quanto riportato dal GDS, non sembrerebbero essere preoccupanti e pertanto sarebbe possibile ipotizzare un suo arruolamento per la sfida del prossimo venerdì al "Renzo Barbera" contro il Genoa. Restando nella zona nevralgica, il tecnico Corini verosimilmente non potrà contare ancora una volta su Jeremie Broh, in fase di recupero dall'infortunio ma nuovamente costretto al forfeit.

Tra gli assenti per squalifica ci sarà il solo Davide Bettella, avendo rimediato un cartellino rosso nel turno precedente. Il difensore arrivato recentemente a Palermo potrebbe lasciare il posto ad Ivan Marconi per il prossimo impegno. Torna a disposizione, invece, l'esterno d'attacco Nicola Valente, il quale non ha potuto prendere parte alla trasferta in Calabria proprio a causa dell'espulsione rimediata nella terza giornata di campionato contro l'Ascoli.

Chiosa del Giornale di Sicilia sul difensore Ionut Nedelcearu, il quale ha conquistato una convocazione nella nazionale rumena in vista dei prossimi impegni della Nations League. Il 23 settembre, la sua Romania sfiderà ad Helsinki la Finlandia, mentre il 26 settembre c'è la gara in casa a Bucarest contro la Bosnia, nazionale che potrebbe convocare anche il già citato Saric. Dunque Nedelcearu partirebbe temporaneamente dopo la trasferta del Palermo a Frosinone del 17 settembre, tornando disponibile per la gara casalinga contro il Sudtirol dell'1 ottobre.