Palermo, Sorrentino: “Rosa ok accorti. Mia idea su Corini, City Group a gennaio…”

"Non esiste una formula perfetta per sistemare la difesa e ogni gara ha una storia a sé. Ma è una questione di equilibrio: da quello che si è visto finora, per esempio a Cosenza, quando il Palermo deve fare la partita soffre molto di più. Quando invece ha incontrato delle squadre sulla carta più forti come Genoa e Parma e ha impostato una gara più accorta per colpire con le ripartenze ha portato a casa il risultato. Una mentalità si crea nel tempo e il Palermo ha dovuto costruire una squadra in gran fretta, ha cambiato allenatore ed è tornato in B. ma due anni fa era in D Corini però è uno dei migliori allenatori in circolazione, conosce la piazza perché è mezzo palermitano ed è la persona più giusta per farlo. Sono anche sicuro che una proprietà importante come il City tornerà sul mercato a gennaio".