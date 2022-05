Palermo, Sorrentino: “Rosa da B, voglio tornare per festeggiare. Brunori? In A…”

Stefano Sorrentino si è espresso a 360° sul cammino playoff che il Palermo dovrà affrontare per tornare in Serie B, mettendo in un luce una precisa panoramica dei punti di forza che - a detta sua - potrebbero davvero portare i rosa alla promozione

Parola a Stefano Sorrentino. Ex portiere del Palermo e attuale procuratore dell'estremo difensore dei rosa, Alberto Pelagotti, il classe '79 ha detto la sua in merito al cammino nella fase playoff che la squadra di Silvio Baldini intraprenderà a partire dal primo match della fase Nazionale contro la Triestina. Nell'intervista concessa alle colonne odierne de La Repubblica-Palermo, l'ex estremo difensore ha spiegato come i rosa abbiano tutte le carte in regolare per vincere gli spareggi e tornare così in Serie B. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Tocchiamo ferro (ride). Saranno partite difficili, ma il Palermo non deve pensare al fatto che ha due risultati su tre ma di andare a vincere anche in trasferta. A cominciare da Trieste. In teoria è tutto semplice: quasi sempre vince il più forte, ma deve essere anche quello che corre di più e sta meglio mentalmente. Brunori? «Ha trovato ambiente e tecnico giusti. Che abbia delle doti è fuor di dubbio, ma bisogna dar merito ai compagni di avventura. Lui è stato bravo a cogliere l’occasione e sono convinto che se ne sentirà parlare tantissimo. Soprattutto negli spareggi, per il bene del Palermo. Se convince in una piazza come Palermo, nessun palcoscenico gli sarà precluso. Se poi la società dovesse entrare in un grande circuito, Juve permettendo, meglio".