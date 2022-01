Palermo, Sorrentino: “Rimonta al Bari? Gap enorme, impresa possibile solo in un modo”

L'ex portiere del Palermo

Parola a Stefano Sorrentino. Ex portiere del Palermo e attuale procuratore dell'estremo difensore dei rosa, Alberto Pelagotti, il classe '79 ha detto la sua in merito alla rincorsa che la squadra di Silvio Baldini dovrà effettuare sul Bari, capolista quasi indiscussa del Girone C di Serie C. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, rilasciate alle colonne odierne de La Repubblica: "Il gap è enorme ma il Palermo, finché la matematica non lo condanna, deve fare corsa su sé stesso, guadagnare più punti possibile e sperare nei passi falsi del Bari. Solo allora l'impresa diventerebbe possibile. In ogni caso, meglio disputare i play-off da seconda che da quarta o quinta. Palermo e Bari, in C, dicono molto sull'andamento del calcio attuale: due piazze fantastiche del sud che alla A mancano, come Catania e Lecce. Insomma, un pugno allo stomaco. Non conosco Baldini. Il suo ritorno indica che vuole riportare i rosa ai livelli di anni fa. Tra sosta natalizia e virus, però, non è facile dare immediatamente una propria impronta. Il Covid sta penalizzando tutti".