Palermo, Sorrentino e il rinnovo di Pelagotti: “Fatta una promessa col club”

Le parole dell'ex portiere rosanero oggi procuratore di Alberto Pelagotti, in merito al futuro dell'estremo difensore del Palermo

Parola a Stefano Sorrentino. Ex portiere e adesso procuratore, l'ex Chievo e Palermo ha parlato alle colonne odierne del Giornale di Sicilia in merito al futuro di Alberto Pelagotti. L'estremo difensore rosanero non è ancora rientrato in campo nel 2022 per via del cartellino rosso preso contro il Latina, ma già si parla di futuro per il classe '89. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e con il Palermo non si è ancora parlato ufficialmente di rinnovo. Sorrentino tuttavia - come anche dichiarato al quotidiano - ha in essere una promessa con il club del patron Mirri, la quale prevede si parli dell'eventuale prolungamento del portiere al termine dell'attuale finestra di calciomercato invernale.