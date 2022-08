Palermo, sorpresa Broh: vitamina e grinta per il centrocampo rosanero

"La sorpresa della serata, per chi l'ha visto e per chi non c'era: un Broh così, a Palermo, non se lo ricordava nessuno", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla prestazione sciorinata dall'ex Sudtirol nel match di Coppa Italia contro la Reggiana.