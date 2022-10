Palermo, sorpasso del Como: contro il Cittadella la prima gara in zona retrocessione

Contro il Cittadella sarà la prima gara stagionale dei rosa in zona retrocessione

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul prossimo impegno del Palermo che questo pomeriggio scenderà in campo contro il Cittadella nella sfida valida per la decima giornata di Serie B. Per la prima volta da inizio campionato, i rosanero si presenteranno all'appuntamento in "zona retrocessione". Nella giornata di ieri infatti, il Como, vincendo 2-1 contro il Benevento, ha fatto scivolare la formazione di Corini al terzultimo posto in classifica: alle spalle di Pisa e Perugia.

"Nulla che una vittoria non possa risolvere (con tre punti i rosa sarebbero pure fuori dalla zona play-out), ma appunto, la partita di oggi diventa determinante per non mettere anche il secondo piede nelle sabbie mobili. Da tre settimane, ormai, i rosa si trovano nel «limbo» dei due posti per lo spareggio finale, riuscendo però sempre a tenersi fuori dalle ultime tre caselle della classifica".

In caso di vittoria dei padroni di casa, proprio i veneti verrebbero scavalcati cosi come Como, Venezia e Benevento. Intanto il Palermo, per la prima volta da inizio stagione, si trova dove non si è mai trovato. "Non è tanto il terzultimo posto, però, a destare preoccupazioni. E' semmai la «reazione» di chi sta dietro, che deve far risvegliare i rosa".

Il Como, dopo un avvio di stagione horror, ha trovato i tre punti operando il sorpasso. Stessa situazione per il Perugia, rialzatosi dopo 4 ko di fila, e per il Pisa atteso in campo oggi. Una classifica in continuo movimento e che anche questo pomeriggio potrebbe cambiare, regalando ai rosanero la fuga dalla zona rossa della classifica.