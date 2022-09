Palermo, Soriano e Gigliani presentano il mondo City: l’Etihad Campus è rosanero

Il primo giorno di ritiro a Manchester del Palermo FC targato City Football Group

Mediagol ⚽️

La partenza in pullman dal piazzale CestmirVycpalek del "Renzo Barbera", i volti sorridenti di tutti i componenti della macchina organizzativa del Palermo FC targato City Football Group. Squadra, staff e management al completo, non manca nessuno, eccetto Mario Alberto Santana. Il club rosanero ha lasciato ieri mattina il capoluogo siciliano, destinazione finale Manchester. La sosta per le nazionali ed il campionato di Serie B che si ferma, ma la compagine guidata da Eugenio Corini non può. C'è del terreno da recuperare, identità e condizione da trovare, conoscenze da approfondire, sincronismi da forgiare e consolidare. Il Palermo profondamente rinnovato in sede di sessione estiva di calciomercato corre forte per diventare squadra. Plasmare attitudini e qualità dei singoli, renderle funzionali ad esigenze collettive ed obiettivi da centrare.

L'ingresso nella prestigiosa galassia del City Football Group porta in dote questo ritiro di quasi cinque giorni all'Etihad Campus, avveniristico e moderno centro sportivo, dotato di infrastrutture top ed ogni sorta di comfort, quartier generale delle squadre del gruppo citizens. Full immersion richiesta e voluta fortemente da Corini, per limare le imperfezioni, correggere gli errori, affinare automatismi sul piano tecnico-tattico, implementare la condizione sotto il profilo mentale ed atletico. Cementare la coesione ed approfondire la conoscenza reciproca, in termini calcistica, umana e relazionale, per presentarsi alla ripresa del torneo cadetto con nuove certezze ed un maggiore grado di autostima. Il presidente Dario Mirri, il dg Giovanni Gardini, Luciano Zavagno ed il direttore sportivo rosa, Leandro Rinaudo, hanno seguito la squadra in Inghilterra. Tutti a disposizione tranne Nedelcearu e Saric, che hanno risposto rispettivamente alle convocazioni in Nazionale di Romania e Bosnia, e Doda assente per ragioni burocratiche legate al visto.

A casa Manchester City il benvenuto di FerranSoriano, Ceo della holding che fa capo allo sceicco Mansour, ed Amministratore Delegato dei citizens di Pep Guardiola, insieme al Managing Director della holding, Diego Gigliani. Gli onori di casa del management della galassia inglese all'ultima sorella della famiglia City, che a breve avrà posto anche nell'open space del Campus, con il logo del club rosanero al fianco degli altri club di proprietà della holding.

Seduta pomeridiana all'Etihad Campus per il Palermo FC, svolta sotto lo sguardo vigile degli stati generali del club di viale del Fante e del City Group. Clima di felicità ma di assoluta concentrazione presso il quartier generale della formazione di Haaland e compagni. Doppi allenamenti giornalieri già fissati, un test amichevole, o allenamento congiunto che dir si voglia, contro il Nottingham Forrest fresco di promozione in Premier League. La compagine rosa sfrutterà a pieno la possibilità, più unica che rara, di poter avere a propria completa disposizione l'intero Campus, una struttura dotata di sedici campi di allenamento e corredata di ogni confort, tra le più imponenti d'Europa, dove la comitiva di coach Corini sosterà e alloggerà per tutto il periodo di mini ritiro, prima di lasciare Manchester, dopo la seduta mattutina di lavoro in programma sabato prossimo.