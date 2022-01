Palermo, sono due i positivi al Covid-19: oggi la terza dose dei vaccini

I due calciatori assenti allo Sport Village nella giornata di ieri erano Giron e Buttaro, oltre all'infortunato Marong

Sono ripresi ieri nel campo dello Sport Village di Tommaso Natale gli allenamenti per i calciatori del Palermo , agli ordini di Silvio Baldini . A partire dalle 14.30, i giocatori si sono ritrovati in campo, alla presenza anche del vice Mauro Nardini e del preparatore dei portieri Stefano Pardini , oltre che del mental coach Nicola Colonnata . Per tutto il gruppo, riattivazione generale e piccoli esercizi con la palla per una ripresa graduale del regime atletico e tattico.

Inoltre, nella mattinata di ieri, i giocatori si erano presentati individualmente al campo per i test anti-covid previsti dai protocolli federali, che hanno dato esito negativo per tutta la rosa, fatta eccezione per un calciatore di ritorno dal centro Italia, subito posto in quarantena presso il proprio domicilio. Un nuovo caso di positività che si aggiunge a quello di un altro giocatore già risultato positivo nei giorni scorsi e per questo non ancora rientrato in città.