Palermo, sono 10 i reduci della Serie D: il confronto con le altre nobili decadute

Con il ritorno di Mattia Felici al Palermo, adesso sono dieci i calciatori che hanno vestito la maglia rosanero anche in Serie D

"La 'ciurma' dei reduci della D si allarga". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Con il ritorno di Mattia Felici in Sicilia, approdato alla corte di Silvio Baldini dal Lecce con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto, sono in tutto dieci i giocatori attualmente in organico ad aver vestito la maglia rosanero in Serie D: Pelagotti, Accardi, Marong, Crivello, Floriano, Silipo, Peretti, Doda, Lancini e ora Felici.