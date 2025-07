Palermo-Sondrio, la probabile formazione dei rosanero

Il Palermo alle 18 disputerà la terza amichevole stagionale. Contro il Sondrio, compagine di Serie D, che ha lottato per la salvezza la scorsa annata. I rosanero cercheranno di conquistare la terza vittoria dopo quelle contro la Rappresentativa Valle d'Aosta per 9-0 e quella contro il Paradiso FC, per 5-1. D'altro canto, la squadra allenata da Marco Amelia, è partita per il ritiro solamente lo scorso 20 luglio, e la sfida contro la formazione siciliana, rappresenta un'occasione per cominciare il ritiro estivo al meglio.