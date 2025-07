PALERMO – SONDRIO 4-0, LE PAGELLE. Bene Pierozzi e Ranocchia, ancora in rete Corona

Sicuro nelle chiusure, sventa un possibile pericolo in contropiede in occasione di uno contro uno. Preciso in impostazione.

Gioca da braccetto, come già fatto in carriera proprio con Pippo Inzaghi, e gioca una buonissima partita in fase di copertura, concedendosi metri in avanti. Segna anche il gol dell'1-0 grazie a un ottimo colpo di testa.