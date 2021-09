Palermo, sondaggio maglie da gara: i tifosi rosanero si schierano

Di seguito, il risultato del sondaggio relativo alla maglia da gara preferita dei tifosi del Palermo

I tifosi del Palermo si sono espressi riguardo alla loro maglia da gara preferita grazie al sondaggio targato Mediagol.it. Il 69.64% ha votato in favore della prima maglia, il 21.43 % per la terza t-shirt e il restante 8.93% per la seconda maglia bianca a tinta unica.