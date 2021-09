Palermo, Somma e Crivello restano in Sicilia: l’ex Brescia dice no a due club

Per Somma e Crivello, da tempo fuori dal progetto tecnico di Giacomo Filippi, si prospetta un futuro fuori rosa

Due "esuberi" su quattro sono rimasti in Sicilia. Dopo l'addio di Andrea Saraniti, direzione Taranto, nella giornata di ieri il Palermo ha definito il trasferimento di Jérémie Broh al Sudtirol. E' saltato, invece, sia lo scambio Crescenzi-Somma con il Como, sia lo scambio Soddimo-Somma con il Pisa. Entrambe le società, infatti, avevano già esaurito gli slot per gli Over, con i nerazzurri che non hanno mai voluto chiudere l'affare.