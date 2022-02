Palermo, Somma: “Bravi a rimettere in piedi la partita condizionata dal gol fantasma”

Le dichiarazioni post Campobasso-Palermo 2-2 di Serie C girone C del difensore rosanero Michele Somma

Parola a Michele Somma , intervistato dopo la sfida contro il Campobasso terminata 2-2 in questa venticinquesima giornata di Serie C girone C . Il tecnico rosanero Silvio Baldini ha ottenuto il terzo pareggio su quattro partite da lui preparate ed ancora una volta resta l'amaro in bocca alla compagine siciliana per un risultato non all'altezza delle aspettative. La notizia positiva della serata è proprio la doppietta di Brunori che dimostra una buona forma fisica, ma resta il rammarico anche per il gol fantasma di Odjer . Il Palermo è avanzato in classifica al sesto posto, in virtù del successo esterno del Catania contro la Turris . Queste le dichiarazioni del difensore che è tornato titolare dopo l'esclusione da parte dell'ex tecnico Filippi ad inizio campionato:

"Sono stati mesi difficili, ho lavorato tanto su me stesso ma ho sempre creduto di poter dare il mio contributo. Sono contento di essere tornato in campo con questa maglia, sapevo che la mia storia con il Palermo non fosse finita. Ho tantissima fiducia nei miei compagni e nel lavoro dello staff. Noi dobbiamo cercare di lavorare sui difetti e sulle cose da migliorare. Lavorando come facciamo ci toglieremo delle soddisfazioni. Io lavoro tutti i giorni con la testa al Palermo, cercando di dare il massimo quando sarò impiegato. Abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a rimettere in piedi un risultato condizionato dal gol fantasma. Ci siamo ritrovati da un ipotetico vantaggio ad uno svantaggio. Siamo in fase di miglioramento, lavoriamo al 100% e sono sicuro che miglioreremo tanto. La mia esclusione? Non potevo lasciare in un modo diverso, ho avuto tante difficoltà ma mi sono impegnato tanto. Voglio mettere un punto e ripartire da giornate come quella di oggi. Il calcio è fatto di episodi, questi cambiano le partite e gli atteggiamenti. aldilà di questo, l'importante è che tutti seguiamo la stessa linea di lavoro. Gol fantasma? In un primo momento ha convalidato il gol, poi non abbiamo capito cosa sia successo. Bisogna lavorare comunque anche su queste situazioni, analizzarle e migliorarci".