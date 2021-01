Palermo, solo un pari deludente contro il Teramo: confronto serrato tra Boscaglia e la squadra

Il Palermo torna in campo.

Nella giornata di ieri, la compagine rosanero ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Potenza, in programma sabato alle ore 12.30. Roberto Boscaglia, dunque, ha voluto subito confrontarsi con la squadra dopo il pareggio maturato contro il Teramo e la prestazione deludente offerta fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

Nel dettaglio, il Palermo si è riunito nella giornata di ieri al “Pasqualino” di Carini, sostenendo il primo allenamento della settimana. Ma non solo; secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico “dopo essersi preso la responsabilità dei primi 25′ di follia tattica, imprecisioni, tempi sbagliati, ha affrontato il problema con i calciatori”. Un vero e proprio confronto serrato su ciò che a Boscaglia non è andato giù.

Non è da escludere, dunque, che il coach ex Trapani decida di apportare qualche cambiamento radicale in vista dei prossimi impegni ufficiali. “E’ il momento di una scelta forte […]. Da questo punto di vista gli ultimi giorni di mercato, tra nuovi arrivi o ulteriori e pesanti decisioni tecniche, potrebbero comportare un ribaltone”, conclude il noto quotidiano sportivo.