Palermo, solo un pari contro il Pisa: D’Angelo rimonta, delusione Corini

Il Palermo si fa rimontare per ben due volte dal Pisa e divide la posta in palio

“D’Angelo in rimonta, Corini ci resta male”.

Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport" che analizza la sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Renzo Barbera" tra Palermo e Pisa , terminata con un rocambolesco 3-3. Un risultato frutto di episodi ed errori, che hanno portato la formazione ospite a rimontare per ben due volte i rosanero.

" Un po’ colpevoli, un po’ sfortunati (palo di Vido al 90’ di testa), i rosanero interrompono la striscia di 3 sconfitte di fila e mettono il giusto ardore nel match ma alla fine pagano dettagli non piccoli".

Decisive, ai fini del risultato, le mosse di D'Angelo che chiude la gara al 78esimo con Tramoni. "Il Palermo - dal canto suo - si è schierato come fatto capire dal suo allenatore alla vigilia: aggressivo e pronto a cercare subito la profondità come si evinceva dalla rinuncia a entrambi i registi (Stulac e Damiani in panchina) con la promozione di Gomes, più dinamico".