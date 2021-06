Palermo, solo Lucarelli meglio di Filippi: il tecnico verso la riconferma. Le ultime

Il tecnico Giacomo Filippi è ormai prossimo alla riconferma sulla panchina del Palermo

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul futuro di Giacomo Filippi . "Per quanto mi riguarda ha fatto bene e meriterebbe una chance". Così si è espresso il presidente Dario Mirri in conferenza stampa sul tecnico originario di Partinico, subentrato lo scorso 28 febbraio a Roberto Boscaglia .

er tracciare un bilancio e parlare di futuro. Insieme a Filippi dovrebbe restare l'intero staff tecnico, così come il vice Fabio Levacovich. "I prossimi due giorni, in questo senso, saranno importanti per apporre la firma sul contratto, a meno di ripensamenti da parte della società che non dovrebbero esserci", si legge.