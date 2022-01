Palermo, solo 5 in isolamento: ecco gli schieramenti provati da mister Baldini

L'emergenza è finita: ieri c’erano 21 elementi allo Sport Village. Oltre a tre Primavera, ancora assenti Perrotta, Marong e Peretti

"L’emergenza è finita". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Sono sei i giocatori risultati negativi al ciclo di tamponi effettuato ieri sul gruppo di giocatori positivi che avevano portato a termine il periodo di isolamento previsto dalla circolare del ministero della salute del 30 dicembre 2021. I calciatori in questione si aggiungono, dunque, ai due che sabato avevano già seguito lo stesso iter, tornando a disposizione di Silvio Baldini in vista della ripresa del campionato.

Pertanto, restano cinque i giocatori in isolamento, "ma di fatto al Palermo manca un solo titolare", si legge. E si tratta di Perrotta, uno degli ultimi a contrarre il virus. Per il resto, Baldini ha la squadra quasi al completo. Nella giornata di ieri, tra i positivi e i negativi in attesa del via libera da parte dei medici, il tecnico ha lavorato con ventuno elementi più Santana. Si è allenato a parte De Rose, assenti, invece, al campo dello Sport

Village di Tommaso Natale anche Marong e Peretti, più i tre ragazzi aggregati dalla Primavera (Corona, Grotta e Mauthe).

Durante la seduta, il tecnico ha continuato a lavorare sul 4-2-3-1, questa volta senza utilizzare nessun Primavera. Nel primo schieramento, con Massolo tra i pali, Baldini ha provato una difesa composta da Almici, Lancini, Somma e Giron. In mediana, Odjer e Dall’Oglio; Luperini sulla trequarti, con Silipo e Felici ai fianchi, alle spalle di Soleri. "La novità, stavolta, è che Baldini ha potuto provare una seconda formazione, pur dovendo chiedere ancora 'aiuto' a Santana", informa il noto quotidiano. L'argentino è stato schierato in mezzo al campo con Doda (entrambi per sopperire alle assenze in mediana). Davanti a Pelagotti, Buttaro, Accardi, Marconi e Crivello; sulla trequarti Fella alle spalle di Brunori, con Valente e Floriano laterali.