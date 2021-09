Palermo, Soleri: “Io come Toni? Un onore. È l’inizio che speravo”

Il centravanti rosanero ha parlato del suo scoppiettante inizio di stagione con la casacca del club siciliano

⚽️

Edoardo Soleri si prende il Palermo.

L'attaccante romano è arrivato in punta di piedi a vestire la casacca rosanero, regalando sin dalle prime partite prestazioni sopra la media e trovando addirittura due reti in altrettante gare di Serie C. Tutto frutto di umiltà e abnegazione da parte del centravanti scuola Roma, cresciuto tra le file giallorosse prima, in molteplici esperienze all'estero poi. Una maturazione tecnica e tattica osservata con attenzione anche dall'ex Palermo Federico Balzaretti, con il quale Soleri ha avuto e continua a mantenere un rapporto di stima e fiducia speciale.

Intervistato ai microfoni de La Repubblica, il classe '97 ha detto la sua proprio sul legame con Balzaretti e sui tanti accostamenti fatti tra lui e Luca Toni, altro ex rosanero dallo spiccato passato calcistico. Ecco le sue dichiarazioni, incentrate anche sul suo entusiasmante inizio di stagione:"Balzaretti? Con Federico ci sentiamo spesso, ha giocato qualche partita con la Primavera della Roma per recuperare da un infortunio e ci siamo ritrovati compagni di squadra. Qualche cross me lo ha fatto e una volta mi ha anche servito un assist: di quella partita conservo una foto in cui ci abbracciamo. Quando ha smesso di giocare seguiva i giocatori della Roma che andavano in prestito: era il nostro referente, ci dava consigli. Era un punto di riferimento".

"Toni? È uno dei miei idoli. Molti sostengono che gli somigli e per me è un onore. Quando ero piccolo me lo diceva anche il mio allenatore degli Allievi Roberto Muzzi che gli somigliavo. Inizio di stagione? Sono molto contento perché per un attaccante fare gol è sempre molto bello. Dispiace che quello con il Messina non sia servito per vincere. Il mio percorso a Palermo è iniziato come speravo: mi sono detto che avrei dovuto sfruttare ogni piccola possibilità e per adesso ci sto riuscendo. Devo continuare così, perché la strada è molto lunga".