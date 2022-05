Palermo, Soleri e… basta: con Baldini vita dura per le seconde linee

Un solo cambio contro la Triestina: soltanto Soleri ha trovato spazio nel finale. Panchina quasi dimenticata...

"Soleri e... basta, vita dura per le seconde linee". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Un allarme che non può essere ignorato: Baldini non trova in panchina le pedine per cambiare volto al Palermo".