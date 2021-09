Palermo, Soleri: “Centro sportivo fondamentale. Pochi gol? Parlerà il campo”

Le parole dell'attaccante rosanero che nelle prime uscite della compagine di Giacomo Filippi ha stupito tutti per sacrifico, abnegazione e gol

Queste le parole di Edoardo Soleri , attaccante del Palermo arrivato a vestire la maglia rosanero nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma , l'ex Padova è approdato nel capoluogo siciliano dopo una lunga serie di prestiti in giro per l'Europa. Spagna, Olanda e Portogallo oltre, ovviamente, all'Italia. Diverse, dunque, le avventure professionali che hanno coinvolto il classe '97 prima di giungere alla corte di Giacomo Filippi , dove ha già stupito tutti con due reti siglate in altrettante giornate nel campionato di Serie C .

Intervistato ai microfoni de La Repubblica, Soleri ha raccontato come le sue esperienze all'estero lo abbiano formato in maniera decisiva, nonostante non sia riuscito a siglare carrellate di gol in seno a tutti i club nei quali ha giocato.Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Praticamente ho fatto un Erasmus. Sono tutte esperienze che mi sono servite per crescere, anche come uomo. In Spagna credo di avere imparato di più, la B spagnola è un campionato di primo livello con giocatori forti che vale la B italiana, se non anche qualcosa in più in termini di competitività. Non sono tanti gli italiani che vanno a giocare all’estero. Siamo abituati a vivere il calcio, la famiglia, gli amici in maniera diversa rispetto ai ragazzi di altri Paesi. Ho vissuto da solo e porto con me tutto quello che ho imparato".