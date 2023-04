Palermo, sogno playoff ma andamento playout. Le ultime cinque per tentare la scalata

La formazione di Eugenio Corini ha perso l'ennesimo "treno" per restare aggrappata al sogno playoff ma, per sua fortuna, alcuni risultati favorevoli dagli altri campi tengono ancora vive le speranze, classifica alla mano. Nelle ultime dieci uscite, i rosanero hanno conquistato solamente nove punti, un bottino decisamente misero per una squadra che avrebbe alzato l'asticella anche grazie al calciomercato invernale per poter puntare ad un qualcosa di più di un mantenimento della categoria. Passati in vantaggio contro i lagunari grazie alla firma di Matteo Brunori, i rosa hanno aperto le marcature dei padroni di casa su un rinvio errato di Mirko Pigliacelli sulla schiena di Claudio Gomes. "Quello dei punti persi da posizione di vantaggio sta diventando un cumulo pesante. Nell’arco del campionato gli uomini di Corini si sono ritrovati a sbloccare la gara in ben 17 occasioni, dieci volte hanno vinto, cinque hanno pareggiato, due perso. In totale sono stati lasciati per strada ben 16 punti", sottolinea il quotidiano.