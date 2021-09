Palermo, Soddimo si candida: “Piazza importante che ti fa sentire il fuoco dentro”

Il centrocampista romano ex Pisa e Frosinone al momento appare nella lista dei calciatori svincolati

Danilo Soddimo in cerca di una squadra dopo essere rimasto svincolato. L'ex centrocampista di Pisa e Frosinone proprio nell'ultimo giorno di calciomercato, stando ad alcuni rumors provenienti dalla Toscana, sarebbe stato cercato dal Palermo di Dario Mirri . Il calciatore romano, nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, si è soffermato sulla situazione per lui inedita in cui si è ritrovato e ammesso che avrebbe tanta voglia di indossare la maglia rosanero.

"Svincolato? Mi è capitata una situazione del genere per la prima volta. Aspetto la soluzione migliore, quella più giusta. Al di là della pandemia in C ci sono tanti giovani anche perché ci sono le valorizzazioni. Ma senza competizione è finita, se deve giocare un altro perché è più scarso ma i club guadagnano manca l’ambizione. Ho grande voglia di giocare e mettermi in mostra, ma vorrei una piazza calda per sentire il fuoco dentro. Palermo? È una piazza importante, una di quelle che mi farebbe sentire il fuoco dentro. Vedremo cosa si presenterà in queste settimane".