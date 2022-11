Palermo, situazione infortuni: Di Mariano, il giorno della verità. Buttaro e Sala…

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini prepara la sfida contro il Parma, in programma sabato 5 novembre allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 16:15 e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico di Bagnolo Mella studia le mosse in vista della gara contro i ducali guidati da Fabio Pecchia. Corini, oltre alla lunga assenza di Salvatore Elia, dovrà fronteggiare anche allo stop dell'esterno d'attacco Francesco Di Mariano, ieri ai box per un problema al ginocchio destro, riscontrato nella seduta tattica pomeridiana. Corini studia le mosse per il suo tridente offensivo sulla quale ha puntato tutto, ma che rischia di smembrarsi contro il Parma, se Di Mariano non dovesse farcela.