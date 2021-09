Palermo, situazione infortunati: Marconi da valutare, Valente verso il recupero

La situazione per quanto riguarda gli infortunati in casa Palermo: mister Filippi deve valutare l'impiego di Ivan Marconi

Il Palermo si proietta alla sfida contro il Taranto in programma sabato 11 settembre alle ore 17.30, seconda trasferta di fila per i rosanero dopo quella contro l'ACR Messina (1-1). Mister Giacomo Filippi dovrà fare i conti con gli infortunati in difesa, all'acciaccato Andrea Accardi si è unito Ivan Marconi che ha terminato anzitempo la sfida contro i peloritani. Il centrale ex Monza deve superare un problema al ginocchio mentre il difensore palermitano non ha ancora smaltito alcuni problemi muscolari. Buone notizie per quanto riguarda Nicola Valente che, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', potrebbe rientrare in gruppo proprio in settimana e ha come obiettivo il prossimo match di campionato. Non dovrebbero esserci problemi per Manuel Peretti che nella gara contro il Messina ha lasciato il campo dopo aver subito una terribile pallonata in pieno volto.