Palermo, Silvio Baldini ha deciso: anche Santana nello staff dell’allenatore

Da componente dello staff tecnico del vivaio, l'ex capitano del Palermo passa a tutti gli effetti nel gruppo della prima squadra

"Santana nello staff dell'allenatore". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Ringrazio Santana perché ho conosciuto una persona umile, con quella gentilezza che sembra nessuno. E' un grande che si è messo a disposizione e ho chiesto a lui di rimanere con me per tutta la stagione. Non ti puoi privare di una persona che ha questi valori". Lo ha annunciato nella giornata di ieri Silvio Baldini, ospite di Tgs Studio Stadio.