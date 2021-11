Palermo, Silipo vola: “Magica Palermo”. Il post Instagram del talento scuola Roma

Il millennials scuola Roma, Andrea Silipo, si gode il suo personale momento positivo, postando sul suo profilo Instagram, la gallery dell'esultanza dopo il gol del 2-0 siglato contro il Potenza, nella 14a giornata del campionato di Serie C

Con il successo casalingo conquistato contro il Potenza, il Palermo guidato da Giacomo Filippi consolida il secondo posto in classifica nel girone C del campionato di Serie C, alle spalle della capolista Bari, momentaneamente a +4. Cinque i risultati utili consecutivi per la compagine rosanero, frutto di quattro vittorie, contro Virtus Francavilla, Vibonese (primo successo esterno), Fidelis Andria e Potenza, appunto. Successi intervallati dal pari interno contro l'altra contendente alla promozione diretta, l'Avellino dell'ex Kanoute. Momento certamente positivo per la squadra rosanero, che oltre ad essere trascinata dai gol di Brunori e Soleri, rispettivamente a quota 5 e 4 reti in campionato, sta beneficiando delle realizzazioni di Fella (alla sua terza marcatura stagionale proprio nella sfida contro il Potenza) oltre che delle prodezze firmate dal gioiello scuola Roma, Andrea Silipo. Il classe 2001, che domenica scorsa ha congelato il risultato contro la formazione lucana, siglando gol del 2-0 al 94', è sicuramente l'arma in più a disposizione del tecnico nativo di Partinico. Al suo secondo gol in stagione, dopo quello realizzato nel successo interno contro il Campobasso, Silipo si sta guadagnando fiducia e continuità di impiego, per lui sono 423 i minuti fin qui disputati in campionato. La rete messa segno allo scadere del match contro il Potenza ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente gli spalti del "Barbera", che nel corso di questo inizio di campionato ha più volte osannato il millennials, fino ad invocarne in coro il suo ingresso in campo nel corso della gara interna contro il Catanzaro poi terminata 0-0. Adesso Silipo, telento puro e cristallino di assoluta prospettiva, è tra le frecce più pregiate e dardeggianti all'arco di Filippi. Il ventenne jolly offensivo si gode il suo personale momento positivo (e di squadra), postando sul suo profilo Instagram una Gallery dell'esultanza dopo il gol siglato contro il Potenza e commentando: "Magica Palermo".