Palermo, siamoaquile card: nasce la fidelity card per i tifosi rosanero. I dettagli

SIAMOAQUILE CARD, la tessera fedeltà per i tifosi del Palermo FC, scopri i benefit

Mediagol ⚽️

Proseguono le iniziative di fidelizzazione verso i sostenitori rosanero da parte del Palermo FC targato City Football Group. Il club di viale del Fante, attraverso un comunicato ufficiale diramato sui canali di riferimento della società, ha ufficializzato la nascita della SIAMOAQUILE Card, carta fedeltà la cui sottoscrizione è aperta a tutti, che consentirà ai tifosi rosanero di poter partecipare alle gare esterne della formazione guidata da Eugenio Corini per la stagione calcistica di Serie B 2022-2023, oltre che garantire diversi benefit ai sostenitori del Palermo FC. Di seguito il comunicato del club di viale del Fante con tutte le iniziative legate alla tessera di fidelizzazione.

A partire da martedì 16 alle ore 12.00 sarà possibile sottoscrivere online la SIAMOAQUILE Card, la carta fedeltà rosanero: un titolo identitario disponibile per tutti i tifosi, requisito di legge obbligatorio per partecipare alle trasferte delle partite che l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive vincola al programma di fedeltà del club. La card consente anche di gestire in maniera agevole i titoli d'accesso a tutte le partite casalinghe del Palermo: biglietti e abbonamenti possono infatti essere caricati sulla tessera per un riconoscimento più agevole nelle procedure d'accesso allo stadio.

Alla carta saranno associati benefit, prelazioni e promozioni esclusive a vantaggio dei sottoscrittori, secondo un’offerta che andrà arricchendosi gradualmente.

La SIAMOAQUILE Card è solo il primo passo di uno speciale percorso che porterà sempre di più i tifosi a essere parte integrante del club, a condividere la propria passione e a legittimare la propria appartenenza in modo ufficiale. Presto, infatti, anche attraverso la card ma non solo, i gruppi di tifosi potranno affiliarsi al Palermo per certificare il proprio sostegno dentro e fuori dagli spalti e contare su una vera e propria partnership con il club rosanero. Un canale unico e diretto per godere di speciali benefit, favorire l’aggregazione tra tifosi per moltiplicare i vantaggi, partecipare a iniziative della società o organizzare eventi con il coinvolgimento di giocatori e staff sportivo.

La sottoscrizione della Card è aperta a tutti. Ha un costo di €9 (+ €2 di servizio) e una durata di tre anni.

Per richiederla basterà compilare l’apposito modulo online su Vivaticket. Una volta completata la sottoscrizione online, sarà possibile ritirare la tessera fisica presso la cassa locale speciale al piano terra torre nord dello Stadio Renzo Barbera, dal lunedì al venerdì 10.00-18.00. Il ritiro è da effettuarsi in presenza con documento identità in originale e voucher/ricevuta acquisto fidelity, o per delega con aggiunta di documento identità delegante

In alternativa può essere spedita a casa da Vivaticket entro 20 giorni dalla richiesta con spese di spedizione a carico del destinatario.

La SIAMOAQUILE CARD può essere utilizzata solo se materialmente in possesso del titolare. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Biglietteria tramite il seguente indirizzo e-mail biglietteria@palermofc.com"