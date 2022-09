Palermo, si vola a Manchester: allenamento all’Etihad Campus nel pomeriggio. Dettagli

L'ingresso nella prestigiosa galassia del City Football Group porta in dote questo ritiro di quasi cinque giorni all'Etihad Campus, avveniristico e moderno centro sportivo, dotato di infrastrutture top ed ogni sorta di comfort, quartier generale delle squadre del gruppo citizens. Full immersion richiesta e voluta fortemente da Corini, per limare le imperfezioni, correggere gli errori, affinare automatismi sul piano tecnico-tattico, implementare la condizione sotto il profilo mentale ed atletico. Cementare la coesione ed approfondire la conoscenza reciproca, in termini calcistica, umana e relazionale, per presentarsi alla ripresa del torneo cadetto con nuove certezze ed un maggiore grado di autostima. Il presidente Dario Mirri, il dg Giovanni Gardini, Luciano Zavagno ed il direttore sportivo rosa, Leandro Rinaudo, saliranno sul charter che condurrà la squadra in Inghilterra. Tutti a disposizione tranne Nedelcearu e Saric, che hanno risposto rispettivamente alle convocazioni in Nazionale di Romania e Bosnia, e Doda che non è potuto partire per ragioni burocratiche legate al visto. Seduta pomeridiana in programma già oggi per il Palermo all'Etihad Campus. doppi allenamenti giornalieri già fissati, un test, o allenamento congiunto che dir si voglia, contro il Nottingham Forrest fresco di promozione in Premier League. Il Management del City Group, con Brian Marwood in testa, accoglierà la comitiva rosanero che lascerà Manchester dopo la seduta mattutina di lavoro in programma sabato prossimo. Possibile nel weekend anche l'arrivo del CEO della prestigiosa holding inglese di proprietà araba, Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City. Non ci sarà invece Pep Guardiola, così come i giocatori dei citizens in giro per il mondo con le rispettive selezioni nazionali.